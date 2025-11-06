Fuerzas israelíes matan a tiros a un niño en Yenín (Cisjordania ocupada)

Los hechos ocurrieron esta pasada noche cuando fuerzas israelíes irrumpieron en la calles de la ciudad cisjordana de Al Yamoun y dispararon munición real contra este menor identificado por el Ministerio de Sanidad palestino como Murad Fawzi Abu Seifen.

El menor, según detalla Wafa, fue herido con cuatro balas y falleció tras desangrarse porque Israel impidió la llegada de las ambulancias, como suele hacer en este tipo de redadas en Cisjordania.

De acuerdo con cifras de Wafa, con esta última víctima la cifra total de palestinos asesinados por redadas israelíes en la zona de Yenín desde principios de año cuando Israel puso en marcha su operación 'Muro de hierro' asciende a 56 y la de heridos a 200.

Durante este período, Israel también demolió por completo más de 600 viviendas, lo que representa el 33 % del campamento, mientras que 22.000 ciudadanos del campamento fueron desplazados a pueblos y aldeas de Yenín y algunos barrios de la ciudad.

