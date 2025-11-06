Huelga de farmacias en Italia para reclamar mejoras salariales y mayor conciliación

La movilización ha sido convocada por los principales sindicatos del sector, que acusan a la patronal italiana, 'Federfarma', de mostrar una "falta de disposición para un diálogo constructivo".

En un comunicado conjunto, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL) denuncian que las negociaciones se han estancado debido a la negativa de la patronal a abordar cuestiones clave, como los aumentos salariales y la mejora de las condiciones laborales.

Además, afirman que ellos han presentado propuestas "concretas y sostenibles" para una renovación del convenio que asegure aumentos salariales justos, mejor conciliación, reconocimiento de la profesionalidad y más formación.

"Federfarma debe volver a la mesa de negociación con las organizaciones sindicales confederales, favoreciendo una rápida conclusión de la negociación y demostrar que quieren proteger a las farmacéuticas y farmacéuticos, colaboradoras y colaboradores de las farmacias privadas, reconociendo una renovación contractual que refleje el verdadero valor de la profesión", se lee en la nota.

El paro comenzó a la medianoche de este jueves y se prolongará durante 24 horas, con piquetes y manifestaciones previstas en diversas ciudades italianas, aunque las farmacias garantizarán los servicios mínimos.

"Las farmacias privadas son centros sanitarios y sociales esenciales y la profesionalidad de las farmacéuticas y farmacéuticos merece respeto, reconocimiento y una protección contractual acorde con las competencias requeridas por el servicio", concluyen.