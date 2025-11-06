Indra subraya la necesidad de un sistema antiaéreo europeo ante las incursiones de drones

"Europa necesita un sistema antiaéreo, eso está muy claro. Creo que las amenazas de drones a diario en este país (Bélgica) demuestran que necesitamos una respuesta sobre esto", declaró en un evento organizado por Nueva Economía Fórum en Bruselas.

El consejero delegado también dijo creer que la industria de la defensa será un elemento vertebrador en la industria española y europea.

"Francamente lo creo", insistió.

Señaló que en la actualidad los ecosistemas aeroespacial, de seguridad y de defensa están experimentando "una transformación directa conducida por los crecientes desafíos geopolíticos, como la guerra en Ucrania, así como las nuevas tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la computación, el procesamiento de datos, el almacenamiento y la protección de comunicaciones seguras".

Por otro lado, de los Mozos defendió la fusión con Escribano de Indra.

"Estamos en el proyecto actual de estudiar la integración de Escribano en Indra", señaló, y resaltó que Indra y Escribano son empresas complementarias.

En referencia a que el presidente de Indra es Ángel Escribano, de los Mozos dijo que si ese cargo lo ocupara una persona apellidada "Ruiz Pérez", el visto bueno a la fusión habría tenido lugar "hace un tiempo".

También puso el acento en que Indra tiene en la actualidad una deuda "cero", y agregó que el "problema" ahora no es "tener dinero", sino "dónde gastarlo".