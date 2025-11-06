Israel bombardea cinco pueblos de Líbano y causa al menos un herido pese a avisos previos

Cazas israelíes alcanzaron un edificio en Tayr Debba, otro en Taybeh, donde se registraron daños significativos en diversas viviendas cercanas; una casa en Aita al Jabal y un cuarto inmueble en Zawtar al Shariqiyah que quedó "destruido", informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

En Kfardounine, el inmueble que el Ejército israelí pidió evacuar fue objetivo de "más de un" bombardeo, según el medio estatal.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública confirmó que una persona resultó herida en Tayr Debba, sin que por el momento se haya informado de víctimas en el resto de zonas atacadas.

El Estado judío mantiene que su campaña está dirigida contra objetivos de Hizbulá y que con ella pretende evitar que el movimiento chií retome su actividad en el territorio libanés, según explicó en la red social X el portavoz en árabe de las fuerzas israelíes, Avichay Adraee.

Todo ello se produjo horas después de que Hizbulá advirtiera a los líderes libaneses de que entrar en negociaciones solo sirve a los intereses de Israel e insistiera en que su desarme debe abordarse en el marco de una estrategia nacional consensuada, no en respuesta al "chantaje" israelí.

El Estado judío ya venía atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, pero recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra presuntos miembros e instalaciones pertenecientes a Hizbulá.