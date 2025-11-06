Israel declara la guerra al contrabando de armas con drones en la frontera con Egipto

En un comunicado de su departamento, se informa este jueves de que Katz mantuvo anoche una reunión de emergencia sobre la amenaza de los drones en la frontera entre Israel y Egipto. "Declaramos la guerra: cualquiera que penetre en la zona prohibida sufrirá las consecuencias", dijo durante la misma.

En la reunión participaron representantes del Ministerio de Defensa, oficiales del Ejército, miembros del servicio interior de inteligencia -Shin Bet-, de la Agencia de Seguridad Nacional y de la Policía de Israel.

Katz ordenó "ajustar las instrucciones de apertura de fuego para neutralizar a cualquier persona no autorizada que ingrese en la zona prohibida, con el fin de abatir a los operadores de drones y a los contrabandistas".

"Los he reunido aquí para declarar la guerra al contrabando de drones en la frontera entre Israel y Egipto", dijo para añadir que "el contrabando de armas mediante drones forma parte de la guerra en Gaza y tiene como objetivo armar a nuestros enemigos".

