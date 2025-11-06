Justicia paraguaya condena a 20 años de cárcel a mexicano por tráfico de drogas a Portugal

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado halló culpable de "tráfico internacional de sustancias estupefacientes" al que identificó como Elwen Zacharías Kauenhofen, indicó la Fiscalía en un comunicado.

"La investigación determinó que Zacharías Kauenhofen formaba parte de una asociación criminal estructurada y jerárquicamente organizada para llevar a cabo este tipo de operaciones ilícitas", reveló la nota.

La acusación señaló, agregó la Fiscalía, que el mexicano "desempeñó diversas actividades vinculadas a la remisión de estupefacientes a Portugal", al menos "en dos ocasiones" entre 2021 y 2022.

En octubre de 2021, 697 kilogramos de cocaína fueron incautados en el puerto Leixões, en Portugal, escondidos en una carga de maíz que fue embarcada en agosto de ese año en la ciudad paraguaya de Villeta (centro) cuya exportación fue registrada a nombre de una empresa presentada por Kauenhofen, indicó el comunicado.

Al mexicano también se le atribuye haber coordinado el envío de 1.648,450 kilogramos de cocaína oculta en una carga de soja a granel que tenían también como destino Portugal, agregó la institución, e indicó que el alijo fue detectado el 16 de diciembre de 2022, en el puerto Caacupemí, de la ciudad paraguaya de Pilar, en el departamento de Ñeembucú (sur).

El Ministerio Público señaló que el acusado "se encargaba de la planificación y ejecución integral de las exportaciones" y que, según su investigación, "tenía plena disposición y poder de decisión sobre la carga ilícita" y se beneficiaba económicamente con los envíos.