La actriz Aimee Lou Wood admite que Hollywood es una "aventura descomunal"

Así lo admitió la actriz a la revista Bazaar, que en su última edición del Reino Unido le dedica un amplio reportaje sobre su temperamento y sus últimas actividades profesionales.

Aunque en 'The White Lotus' ya habían aparecido actores británicos, Wood es la única que ha conservado su acento, después de que su creador, Mike White, quedara impresionado por su forma de hablar del norte de Inglaterra, ya que nació en Stockport, cerca de Mánchester.

"Antes de que se estrenara, todo el mundo me decía que mi vida iba a cambiar porque la serie es estadounidense y tiene muchísimo éxito", dijo a la revista, a la que admitió su impresión sobre Hollywood.

"Los Ángeles me parece emocionalmente bulímica, y lo digo como exbulímica. Es una aventura descomunal donde todo el mundo habla de ti constantemente y tienes que hablar de ti misma todo el tiempo. Y luego me voy, y me dan ganas de vomitarlo todo", admitió.

La actuación, dice Bazaar, ha sido para la actriz una vía de escape dado que proviene de un hogar en el que su padre tenía problemas de alcoholismo, por lo que le ha ayudado a lidiar con las emociones.

"Actuar siempre ha sido un refugio para mí donde puedo expresar mis sentimientos. Creo que por eso un papel me llega al corazón, a las entrañas", afirmó.