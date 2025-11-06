La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 2,45 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA retrocedió un 1,98 %, hasta los 122.980.204,29 puntos.

Entre las líderes, los mayores descensos fueron para las acciones de Edenor (-5 %), Grupo Supervielle (-4,9 %) y Cresud (-4,5 %).

Por el contrario, cerraron en positivo los papeles de IRSA (+1,8 %) y Transener (+0,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 638 puntos básicos.

Ete jueves no hubo operaciones en el mercado cambiario oficial por ser el día del trabajador bancario.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.435 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió un 0,1 %, hasta los 1.493,63 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió un 0,1 %, a 1.480,23 pesos por dólar.