La bolsa de São Paulo, casi estable, alcanza su noveno récord consecutivo

El Ibovespa, índice de referencia de la mayor plaza bursátil de América Latina, terminó la jornada en los 153.338 puntos, con lo que renovó su máxima puntuación por noveno día seguido, tras una sesión en que osciló bastante y llegó a operar en terreno negativo.

La estabilidad en el parqué paulista reflejó la incertidumbre de los inversores sobre hasta cuándo la inversión en renta fija seguirá más atractiva que la bursátil, con Brasil ofreciendo los segundos intereses más elevados del mundo en términos reales.

En su reunión del miércoles, el organismo emisor mantuvo la tasa referencial de intereses en el 15 % anual por tercera vez seguida y dejó claro que ese nivel permanecerá por varios meses.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,23 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,348 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Entre las acciones tradicionalmente más negociadas en el mercado paulista, las preferenciales de la petrolera Petrobras terminaron el día con una apreciación del 0,84 % y las ordinarias de la minera Vale con una bajada del 0,70 %.

Los papeles del Ibovespa que cerraron este jueves con las mayores subidas fueron los ordinarios de la red de hospitales D'Or, con una apreciación del 8,25 %, seguidas por los ordinarios de la red de droguerías Raia (+3,61 %).

En la punta contraria, los que más perdieron valor fueron los ordinarios de la cárnica Minerva, con una caída del 13,38 %, seguidos por los ordinarios de la red de tiendas por departamentos Magazin Luiza (-8,24 %).

El volumen negociado en la jornada fue de 24.579,5 millones de reales (unos 4.595,7 millones de dólares o unos 3.979,4 millones de euros) en 3,69 millones de operaciones financieras.