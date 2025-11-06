La Comisión celebra acuerdo para que Ucrania participe en Fondo Europeo de Defensa

“Supone un importante paso adelante en la cooperación en materia de defensa entre la UE y Ucrania y en el refuerzo de la seguridad colectiva y la resiliencia industrial de Europa”, indicó en un comunicado la CE, que agregó que además allana el camino para la integración gradual de Ucrania en la llamada Base Tecnológica e Industrial de Defensa Europea (EDTIB).

La Comisión recordó que el acuerdo entre los colegisladores comunitarios forma parte de un paquete legislativo más amplio destinado a impulsar las inversiones relacionadas con la defensa en el marco del presupuesto de la UE.

Su objetivo es que los programas de la UE sean más flexibles y estén mejor adaptados para apoyar la base tecnológica e industrial de defensa europea, la innovación y las infraestructuras, desde la movilidad militar hasta las tecnologías de doble uso.

Se ampliará provisionalmente el ámbito de aplicación de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) para incluir las tecnologías de defensa y permitir que el programa de financiación de Horizonte Europa que ofrece apoyo a las empresas emergentes y las pymes apoye la innovación en materia de doble uso y defensa, según el acuerdo entre los eurodiputados y el Consejo (los Estados miembros).

El Programa Europa Digital (DEP) también se ampliará a las aplicaciones de doble uso, mientras que el mecanismo “Conectar Europa” se adaptará para apoyar mejor las inversiones en movilidad militar.

El reglamento también modifica el Fondo Europeo de Defensa (FED) para apoyar mejor el desarrollo de la industria europea de defensa y permitir un apoyo más ágil a las tecnologías disruptivas para la defensa.

Esta nueva legislación complementa la revisión intermedia de la política de cohesión de la Comisión, que entró en vigor en septiembre pasado y que prevé una serie de flexibilidades para animar a los Estados miembros a llevar a cabo una reprogramación significativa hacia varias prioridades, entre ellas la defensa y la competitividad.