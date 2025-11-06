La mayoría de hispanos dice que "es un mal momento para ser latino" en EEUU, según sondeo

El sondeo encontró que sólo el 31 % afirma que es un buen momento para los hispanos.

El pesimismo aumentó considerablemente con respecto a marzo de 2024 cuando el 55 % de encuestados veía bien ser latino y el 40 % mal.

Si se compara con un sondeo de octubre de 2022, el cambio es radical, ya que el 65 % de latinos veía bien ser una persona de esa etnia y 31 % mal.

La apreciación está marcada por los partidos políticos: el 64 % de los republicanos encuestados afirma que es un buen momento para ser latino, en comparación con el 30 % de los independientes y solo el 16 % de los demócratas.

Las expectativas sobre alcanzar el sueño americano también han descendido, el 44 % de los latinos encuestados cree poder lograrlo, menos que el 53 % en marzo de 2024.

El 31 % de los encuestados afirma que las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) han cambiado su forma de vida, y el 53 % teme que ellos o un ser querido sean detenidos debido a su origen.

La encuesta realizada por Ipsos para los dos medios de comunicación se realizó del 21 al 27 de octubre pasado a 1.123 adultos hispanos/latinos de 18 años o más, de los cuales 699 están registrados para votar.