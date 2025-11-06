La presidenta del Congreso de España asistirá a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

La embajada señaló en un comunicado de prensa que Armengol es la "tercera autoridad en el orden constitucional español y que asiste" a la ceremonia de investidura de Paz "por delegación expresa de Su Majestad el Rey Felipe VI".

"La participación de la Sra. Armengol testimonia el compromiso de España con la consolidación de la democracia boliviana y la confianza en un futuro de prosperidad y crecimiento económico del país", indica el comunicado.

La Embajada de España manifestó que ambos países, "como históricamente han hecho, seguirán manteniendo unas relaciones diplomáticas y políticas estrechas y productivas", fortaleciendo, además, los espacios de "entendimiento y cooperación" para potenciar "el progreso sostenible y el bienestar compartido de ambos pueblos".

Además, señaló que España reitera su determinación por "consolidar la igualdad de género, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la promoción de derechos fundamentales como el acceso al agua y el saneamiento", y también impulsar una "transición ecológica justa frente al cambio climático".

"Nuestro país, a través de la Cooperación Española en Bolivia, reafirma su firme compromiso con el desarrollo sostenible del país, sustentando su labor en valores de solidaridad, interdependencia y acompañamiento al nuevo gobierno", concluye el comunicado.

Rodrigo Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares bolivianos.

En una reciente entrevista con EFE, el presidente electo manifestó que tiene "una relación especial" con su natal Santiago de Compostela y con su "familia gallega", a la que tiene "cariño" y "apego" por su solidaridad.

Paz también manifestó su deseo de que "sean muy buenas" las relaciones con España, pues hay un "nexo especial" entre ambos países y expresó su confianza en que eso "se vincule a una visión de desarrollo, de crecimiento".

El político centrista será investido este sábado en La Paz, en una sesión del nuevo Parlamento que, además, marcará la finalización del gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) después de casi 20 años, con las Administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El desafío inmediato para el presidente electo es la solución de la crisis económica que afronta el país por la falta de dólares y combustibles, que repercutió en el encarecimiento de los alimentos y de varios servicios.

Además de Armengol, por el momento están confirmadas la asistencia a la investidura de los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Argentina, Javier Milei, y de Uruguay, Yamandú Orsi, así como de la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera.

También están previstas las participaciones del primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, y del canciller argentino, Pablo Quirno, mientras que el Gobierno electo de Bolivia anunció la llegada al país del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.