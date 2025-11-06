La riqueza artística del Pacífico se expone en Barcelona con objetos del British Museum

La muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 15 de febrero, incluye artefactos históricos y también obras de artistas actuales que reflejan la riqueza del arte de Oceanía.

La comisaria sénior de Oceanía del Departamento de África, Oceanía y las Américas del British Museum, Julie Adams, dijo este jueves en la presentación que las piezas sirven para "conocer un poco mejor a los habitantes de esas islas, su historia, sus creencias, sus tradiciones artísticas, su relación con el mar y con la naturaleza, con Occidente".

El foco de la exposición son las tradiciones culturales que unen a los habitantes del complejo entramado de las islas del Pacífico, que han convertido el mar en una autopista que las conecta, a pesar de la vasta extensión de superficie que ocupan en conjunto, desde Nueva Guinea y Palaos en el oeste hasta Rapa Nui (la isla de Pascua) en el este y desde Hawái en el norte hasta Aotearoa (Nueva Zelanda) en el sur.

Entre las piezas históricas y contemporáneas se encuentran desde remos ceremoniales hasta figuras de ancestros exquisitamente talladas en basalto, un vestido de boda hecho con corteza de árbol, armas cubiertas con dientes de tiburón o la armadura de fibra de coco que vestían en una ceremonia ritual los guerreros de las islas Kikiba (Kiripati).

En su gran mayoría son objetos de la colección que atesora el British Museum, una de las más importantes en este campo fuera del Pacífico, pero también del Museo de América de Madrid y del Museo Etnológico y de Culturas del Mundo de Barcelona.

Los artistas contemporáneos del Pacífico, autores de una cuarta parte del total de las piezas exhibidas, conectan con la labor de sus ancestros preservando y recuperando formas tradicionales como la tejeduría, la talla y el tatuaje.

En algunos casos, utilizan su arte para llamar la atención sobre los retos a los que se enfrenta la región a causa del cambio climático; y aunque muchas personas nativas viven hoy en ciudades como Auckland (Nueva Zelanda) o más lejos aún, en Los Ángeles (EE.UU.), la mayoría mantiene fuertes vínculos con sus islas de origen.

La exposición acoge, al final del recorrido, una instalación del artista de origen maorí George Nuku, quien se trasladó a Barcelona especialmente para el montaje de una pieza ambientada dentro de cien años en la que tortugas, rayas, tiburones y medusas habitan un mundo oceánico inundado de plástico en esta instalación que es un grito de alerta sobre el cambio climático.