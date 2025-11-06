Llega a isla canarias de El Hierro una barcaza con 248 personas, entre ellas siete bebés

Un barco de los servicios de emergencia acompañó al muelle de La Restinga a esta embarcación, conocida en esta zona como cayuco, después de haberla localizado a 1,5 millas de la costa.

Ninguna de estas personas necesitó ser trasladada a un hospital para su atención médica.

Según la información de los servicios sanitarios y de emergencia de la isla, se trata de 248 personas, en su mayoría hombres, aunque también viajaban 63 mujeres y 32 menores de edad (entre ellos 7 bebés), que fueron atendidos en el propio puerto por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

A bordo del cayuco viajaban personas de Senegal, Gambia y Guinea-Conakry, Costa de Marfil y Sierra Leona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las personas que iban en esa embarcación fueron trasladados a un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la isla, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hace dos días llegó al mismo puerto otro cayuco con 112 personas a bordo tras ocho días de travesía, también desde Gambia, según informaron a EFE fuentes de los servicios de emergencia en la isla.

Es frecuente la llegada de este tipo de embarcaciones a la Isla de El Hierro, y también a las otras islas canarias. Desde comienzo de este año al 31 de octubre llegaron al archipiélago canario un total de 14.099 personas, un 58,6 % menos que año anterior, y lo hicieron en 231 embarcaciones precarias.

Estas personas pretenden llegar a suelo europeo desde la costa africana, cruzando el Atlántico, a través de la conocida como ruta canaria de la emigración, una de las más peligrosas del mundo. Según la ONG Caminando Fronteras, un total de 9.757 personas murieron en esa ruta en 2024 tratando de alcanzar Canarias en embarcaciones precarias, lo que supone una media de 28 muertes al día.