Llegan a Venezuela 166 connacionales deportados en un vuelo proveniente de Estados Unidos

A través de una publicación en Telegram, la PNB señaló que entre los retornados había 154 hombres y 12 mujeres que, dijo, fueron recibidos por los "órganos de seguridad ciudadana, quienes aplicaron los protocolos correspondientes".

El informe refiere que uno de los deportados, al que identificó como Gregorio Bolívar, "denunció haber sido víctima de maltrato tras solicitar alimentos durante su detención".

Bolívar, según la PNB, aseguró que su vuelo estaba previsto para la semana pasada, "pero -sostuvo- debió ser reprogramado debido a las marcas de agresiones que presentaba en el cuerpo".

El pasado 31 de octubre, un grupo de 283 migrantes retornaron al país suramericano en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos, entre ellos nueve niños, según informó entonces el Ministerio de Interior y Justicia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La cartera de Estado indicó que entre los migrantes también habían 220 hombres y 54 mujeres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos vuelos, de acuerdo al Ejecutivo de Nicolás Maduro, forman parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que facilita el retorno voluntario de migrantes.

El plan se retomó en febrero de este año, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero.