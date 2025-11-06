Los Premios Ponce de León reconocen a Henkell Freixenet y al empresario Iván Tornos

La Cámara de Comercio España-EE.UU. en Miami (EE.UU.) concede desde 2011 estos premios para reconocer la trayectoria, el esfuerzo y los logros de empresas y ejecutivos.

Sobre Henkell Freixenet, la institución destacó su "extraordinario recorrido desde una empresa familiar hasta convertirse en líder global de la industria", mientras que definió a Torno como un ejemplo de "cómo el talento español continúa inspirando y transformando el ámbito empresarial y la innovación a nivel global".

Henkell Freixenet es una empresa líder mundial en vinos espumosos cuya relación con Estados Unidos se remonta a 1934, cuando estableció su primera oficina internacional en Nueva Jersey.

El director ejecutivo de Freixenet Mionetto USA, Enore Ceola, recogió el galardón y agradeció a la Cámara "por este increíble honor y reconocimiento".

Por su parte, Tornos dirige Zimmer Biomet, una empresa perteneciente al índice S&P 500 y Fortune 500, y líder global en tecnología médica con presencia en más de 100 países.

Durante la recogida del premio, el empresario dijo que el reconocimiento "pertenece a cada persona a la que servimos y a los miles de miembros del equipo de Zimmer Biomet que trabajan incansablemente para resolver los mayores desafíos de la atención médica".

La ceremonia de entrega de estos galardones reunió a más de 420 representantes de la comunidad empresarial española y estadounidense, incluidos el periodista José Díaz-Balart, el cantante Julio Iglesias Jr. y la diseñadoras de moda Rosa Clará y Lola Casademunt.

La gala conmemoró, además, el 45º aniversario de la fundación de la Cámara de Comercio España-EE.UU. en Miami y rindió homenaje a dos de sus grandes impulsores: Raúl Valdés-Fauli, reconocido abogado y exalcalde con más años de servicio en Coral Gables, y Julián Linares, empresario y comunicador.

"Este ha sido un año histórico para la Cámara, con más de 550 miembros, 39 eventos y miles de empresas apoyadas. Nuestra misión sigue siendo construir puentes, impulsar el talento y proyectar lo mejor de España al mundo", dijo durante el acto la presidenta de la Cámara, Mónica Vázquez.

Todos los homenajeados recibieron una Menina, escultura inspirada en Las Meninas de Velázquez. Durante el acto, la institución reveló además que la Galería Meninas, exposición al aire libre que ha estado presente en varias ciudades de España, llegará a Miami en 2026.