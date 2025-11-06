Los talibanes acusan a Pakistán de violar el alto el fuego con ataques en la frontera

"Las fuerzas paquistaníes violaron el alto el fuego hoy y lanzaron un ataque, pero la situación está ahora en calma", dijo a EFE el portavoz del Cuerpo de Ejército de Al-Badr, Mawlawi Shakeeb.

En paralelo, el principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, confirmó en un comunicado en X que las fuerzas paquistaníes abrieron fuego contra la localidad fronteriza, pese a la frágil tregua alcanzada entre ambos países.

"Mientras la tercera ronda de negociaciones con la parte paquistaní ha comenzado en la ciudad de Estambul, lamentablemente esta tarde las fuerzas paquistaníes volvieron a abrir fuego sobre Spin Boldak, causando preocupación entre los residentes locales", escribió Mujahid.

El portavoz afgano añadió que "las fuerzas del Emirato Islámico, por respeto al equipo negociador y para evitar víctimas civiles, no han mostrado ninguna reacción hasta ahora".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mujahid recordó que en la ronda anterior de conversaciones ambas partes habían acordado extender el alto el fuego y abstenerse de cualquier acto de agresión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El portavoz del Ministerio de Defensa talibán, Enayatullah Khawrazmi, también confirmó el incidente a EFE y acusó a Pakistán de romper sus compromisos. "Como siempre, los paquistaníes han roto sus promesas y violado el alto el fuego. Se están llevando a cabo investigaciones para recopilar información", afirmó Khawrazmi.

El episodio tiene lugar el mismo día en que delegaciones de ambos países se encuentran en Estambul participando en una nueva ronda de conversaciones de paz, con la mediación de Catar y Turquía, con el objetivo de consolidar la tregua alcanzada el pasado 19 de octubre en Doha tras los choques armados más graves en décadas.

El conflicto fronterizo entre Pakistán y Afganistán se ha intensificado desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021. Islamabad acusa a su vecino de albergar a combatientes del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), responsables de ataques en territorio paquistaní, algo que el régimen talibán niega, insistiendo en que los problemas de seguridad de Pakistán son un asunto interno de ese país.