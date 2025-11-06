Lula empieza a recibir a los líderes mundiales que acuden a la COP30 de Belém

Uno de los primeros en llegar al Parque da Cidade, donde tendrá lugar la cita, fue el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien fue recibido con un fuerte abrazo por parte del líder progresista brasileño.

Acto seguido, se estrecharon las manos, posaron para los fotógrafos y Lula le mostró el enorme panel montado a sus espaldas en el que aparece una espectacular fotografía de un río de la Amazonía, la mayor selva tropical del planeta.

Otro de los primeros en llegar al lugar fue el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Cerca de 60 jefes de Estado y de Gobierno se dan cita entre este jueves y viernes en la reunión de líderes de la cumbre mundial climática (COP30), en Belém, puerta de entrada a la Amazonía.

Entre los dirigentes que participarán figuran Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Emmanuel Macron (Francia), Friedrich Merz (Alemania), Pedro Sánchez (España) y Keir Starmer (Reino Unido), entre otros, según informaron fuentes oficiales brasileñas.

Habrá dos ausencias destacadas: los presidentes de China, Xi Jinping; y de Estados Unidos, Donald Trump, máximos representantes de los dos países más contaminantes del mundo.