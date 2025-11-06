Macron anuncia que Francia aportará 500 millones más hasta 2030 al fondo para la Amazonía

"Francia aportará, además de su apoyo político, el financiero, que se une al que ya hemos hecho junto a Brasil con el presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva)", declaró Macron, quien precisó que el esfuerzo adicional será de 500 millones de euros.

En 2024, Francia y Brasil lanzaron un fondo de preservación de la selva amazónica en Brasil y la Guyana francesa con una dotación de 1.000 millones de euros, de los que Francia ya ha aportado 400 a través de la Agencia Francesa de Desarrollo, detalló Macron.

El presidente francés condicionó este nuevo aporte de 500 millones a que haya "un coste-beneficio" en cada proyecto, que haya un "seguimiento de los mismos, en toda transparencia" y que se base en los conocimientos científicos.

Asimismo, elogió los esfuerzos de reducción de deforestación en Brasil llevados a cabo por Lula da Silva.

