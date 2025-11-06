Marruecos celebra 50 años de la Marcha Verde con un giro en la disputa por el Sahara

Basándose en un dictamen emitido por la Corte Internacional de Justicia en 1975 que reconoció vínculos jurídicos entre el sultán de Marruecos y algunas tribus saharauis, el rey Hassan II anunció el 6 de noviembre del mismo año la Marcha Verde, que movilizó a 350.000 civiles hacia la frontera de la entonces provincia española y que condujo ocho días después a los Acuerdos de Madrid, suscritos entre España, Marruecos y Mauritania, con los que quedaba formalizada la retirada española del territorio.

El acontecimiento fue seguido por la guerra con el independentista Frente Polisario que se prolongó hasta 1991 cuando se firmó un alto el fuego, y por el traslado de decenas de miles de saharauis a los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia.

Medio siglo después, Naciones Unidas reconoce la propuesta marroquí de un plan de autonomía para el Sáhara Occidental como base de negociación para resolver el conflicto en ese territorio, administrado en un 80 % por Marruecos, mientras que el 20 % escapa a su control y se sitúa al este y al sur del muro de defensa que separa el territorio y que el Polisario considera como "territorios liberados" mientras que la ONU las denomina zona colchón (obligatoriamente desmilitarizadas).

En El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, es todavía visible la huella española, tanto en la arquitectura como en el idioma, pero la ciudad ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos años, con las millonarias inversiones de Rabat y la rápida expansión demográfica en los últimos años.

Aunque existen organizaciones cercanas al Polisario, como el Movimiento Saharauis contra la Ocupación Marroquí y las asociaciones CODESA y ASVDH de derechos humanos en el territorio bajo administración marroquí, hay una fuerza saharaui unionista que participa en la vida política local, dirige los ayuntamientos y está representada en el Parlamento del país.

El alcalde del El Aaiún, Hamdi Ould al Rashid, perteneciente a una conocida familia saharaui, celebró la decisión del Consejo de Seguridad que respalda a Marruecos y tendió la mano a los refugiados de Tinduf para que pasen al Sáhara Occidental.

El Aaiún se sumergió en una atmósfera festiva durante toda la semana, con coloridas luces en las calles, retratos del rey Mohamed VI de Marruecos (hijo de Hassan II) y banderas, coches que hacían sonar las bocinas y una intensa programación de inauguraciones oficiales y conciertos.

Vehículos adornados con banderas de Marruecos o con el mapa del país incluyendo el Sáhara Occidental recorrían este jueves las calles de la ciudad, mientras decenas de ciudadanos se congregaban en la céntrica plaza Mechuar para rendir honores a la bandera de Marruecos coreando consignas como "¡Viva el rey!" y "¡el Sáhara es marroquí!, en presencia del ministro de Sanidad, Amine Tahraoui, y el wali (gobernador civil) de la ciudad, Abdeslam Bekrat, entre otros.

Junto a la bandera, la mayor atracción fueron los carteles con imágenes de la Marcha Verde y los restos de los vehículos utilizados para trasladar a los miles de marroquíes que llegaron al Sáhara por orden de Hassan II.

El próximo año, los marroquíes tendrán una nueva fiesta nacional en su calendario, el 31 de octubre, fecha de la reciente resolución de Naciones Unidas, que ha sido celebrada como un hito histórico en el país y declarada por Mohamed VI "Fiesta de la Unidad". EFE