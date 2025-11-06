Noruega aporta 3.000 millones de dólares al fondo para la conservación de los bosques

Noruega triplicó el monto aportado por Brasil, que ideó el fondo, mientras que otros países como Indonesia y Francia han prometido realizar aportes.

En total, el fondo ya tiene promesas de recursos de 5.500 millones de dólares, la mitad de lo esperado para el primer año, según afirmó en una rueda de prensa la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva.

Entre ellos, Francia se comprometió a aportar 500 millones de dólares e Indonesia reiteró los 1.000 millones anunciados por el presidente de ese país, Prabowo Subianto, durante la reciente visita oficial de su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva.

Alemania anunciará el monto de sus recursos este viernes, cuando culmine la cumbre de jefes de Estado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En el primer día de la cumbre de jefes de Estado de la cita climática, que se celebra en la ciudad amazónica de Belém, 53 naciones se adhirieron a la iniciativa, incluidas México, Panamá, Perú y la Unión Europea.

Al anunciar la inversión en el fondo, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, destacó el papel de países como Brasil e Indonesia en la lucha contra el cambio climático y advirtió que los esfuerzos actuales no son suficientes para alcanzar la meta de detener la deforestación para 2030.

"Debemos hacer más juntos", dijo, al anunciar la inversión de su país, la cual se efectuará en durante los próximos diez años.

El Fondo de Bosques Tropicales por Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) busca conservar más de 1.000 millones de hectáreas de selvas, mediante la inversión de hasta 125.000 millones de dólares en mercados financieros.

Los aportes al TFFF no son donaciones y generarán rendimientos financieros a los países que hagan contribuciones y los fondos se repartirán entre las naciones que preserven sus selvas.