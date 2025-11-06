Pakistán y Afganistán reanudan conversaciones en Turquía en un frágil alto el fuego

"La delegación paquistaní está en Estambul y las conversaciones con el régimen talibán afgano se celebrarán allí hoy", dijo a EFE un funcionario de seguridad en condición de anonimato.

Tras sus enfrentamientos armados en el mes de octubre, los peores en décadas entre Pakistán y Afganistán, Kabul e Islamabad alcanzaron un primer alto el fuego en Doha el pasado día 19, con la mediación de Catar y de Turquía. Posteriormente, ambos países asistieron a una nueva ronda de conversaciones en Estambul en la que, pese a las divergencias, se acordó una extensión de la tregua.

Pakistán acusa a Afganistán de albergar a presuntos insurgentes que, según Islamabad, lanzan ataques transfronterizos en su territorio.

El Gobierno paquistaní ha instado a los talibanes a no permitir que su territorio sea utilizado por grupos armados, de manera destacada por el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes. Por su parte, Kabul niega las acusaciones y sostiene que los desafíos de seguridad de Pakistán son un asunto interno de ese país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayer, el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, aseguró que Islamabad buscará poner fin a los ataques insurgentes transfronterizos en sus nuevas conversaciones con el régimen fundamentalista de Afganistán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esperemos que los afganos actúen con prudencia y que la paz pueda restablecerse en esta región", añadió Asif, señalando que "si hay posibilidades de progreso, se dialogará", pero considerando que, si éstas no se dan, el diálogo sería "una pérdida de tiempo".

Aunque la situación entre ambos países permanece tensa y la mayor parte de los pasos fronterizos entre Pakistán y Afganistán siguen cerrados, el sábado Islamabad reabrió las fronteras de Torkham y Chaman para el regreso de refugiados afganos a su país de origen.