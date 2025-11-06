Paraguay recibe 20 millones de dólares de Taiwán para la construcción de un hospital

En una ceremonia celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción se suscribió el acta de recepción del primer desembolso para el financiamiento del Proyecto 'Diseño, Construcción y Mantenimiento del Hospital General de Asunción', indicó la Cancillería en un comunicado.

Participaron en el acto el embajador de Taiwán, José Chih-Cheng Han; el canciller paraguayo, Rubén Ramírez; y las ministras de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; y de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán.

La suscripción del documento "formaliza el primer desembolso de 20.000.000 de dólares americanos a favor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)", indicó la nota.

Ramírez manifestó en su intervención que el proyecto, que se enmarca en el 'Eje de Salud Pública' del Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación Bilateral 2023-2028, "constituye un compromiso compartido entre Paraguay y Taiwán para transformar vidas".

Por su parte, el embajador José Chih-Cheng Han dijo que aspira a que la obra sea "un centro hospitalario de referencia nacional", que esté equipado "con tecnología de última generación y estándares internacionales de excelencia médica".

Con un financiamiento total de 62 millones de dólares proveídos por Taiwán, el centro hospitalario se construirá sobre un terreno de cerca de 11 hectáreas, detalló el MOPC en un comunicado.

El nuevo hospital, añadió el ministerio, dispondrá de 246 camas de internación, 88 camas de terapia intensiva, 67 consultorios de atención ambulatoria y de urgencias y 11 quirófanos para urgencias, cirugías programadas y maternidad.

El nuevo complejo incluirá servicios de urgencias, laboratorio, una morgue, una unidad de medicina transfusional, diálisis, farmacia, albergue, entre otros servicios.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce Estados del mundo que mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi.