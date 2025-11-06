Perú impulsa en África el uso de diagnósticos innovadores contra la tuberculosis

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló en un comunicado que en el encuentro participaron representantes de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis (DPCTB), quienes ratificaron el compromiso peruano "de seguir impulsando la innovación y la equidad en el acceso a la salud".

Perú es uno de los países con mayor cantidad de casos de tuberculosis en Latinoamérica, pues cada año se diagnostican alrededor de 27.000 nuevos contagios de esta enfermedad infecciosa, y 17.000 de tuberculosis pulmonar frotis positivo (con presencia del bacilo), según cifras oficiales.

Las autoridades sanitarias informaron en febrero pasado que habían logrado incrementar de un 60 % a un 90 % el éxito del tratamiento contra la tuberculosis resistente, mediante el uso de terapias innovadoras en la región, que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al respecto, el Ministerio de Salud señaló este jueves que el país está desarrollando estrategias para fortalecer su red de diagnóstico, optimizar los procesos de detección temprana y mejorar la atención a las personas afectadas por tuberculosis, en concordancia con los objetivos globales de eliminación de la enfermedad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Participar en este tipo de encuentros nos permite aprender de las mejores prácticas internacionales, fortalecer nuestras capacidades y seguir avanzando hacia un diagnóstico más rápido, accesible y efectivo para todos los peruanos", destacó la directora ejecutiva de la DPCTB, Valentina Alarcón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el taller internacional 'Catalizando el acceso: diagnósticos de tuberculosis cercanos al punto de atención' participaron representantes de 13 países y "socios globales" como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Stop TB Partnership y el Fondo Mundial.

El Ministerio de Salud sostuvo que el taller permitió el intercambio de experiencias entre países que, al igual que Perú, "buscan acercar las tecnologías diagnósticas en el punto de atención, especialmente en zonas con alta carga de la enfermedad".