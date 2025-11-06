Mundo
06 de noviembre de 2025 - 11:00

Piden a la comisión de competencia suiza que investigue la "guerra de precios" por el pan

Ginebra, 6 nov (EFE).- La asociación Mercados Equitativos Suiza pidió a la comisión de competencia nacional (Comco) que investigue la actual guerra de precios en torno al pan que se ha iniciado en el país, y que según ellos ha expuesto la "injusta" situación del mercado, poniendo en peligro pequeños distribuidores e incluso al sector agrícola.

Por EFE

Las bajadas de precios se iniciaron cuando la rama suiza de la cadena de supermercados Aldi lanzó un pan de 500 gramos a 99 céntimos de franco (1,06 euros), un precio dos o tres veces inferior al habitual en el país, lo que ha desatado similares bajadas en otros grandes distribuidores helvéticos.

Ante esta situación, la asociación ha solicitado a Comco que investigue las prácticas de las distribuidoras "teniendo en cuenta los nuevos indicios de acuerdos contrarios a la competencia y de comportamientos abusivos en el mercado del pan"

Las cadenas minoristas "controlan amplias partes de la cadena de valor y limitan así la competencia tanto en cantidad como en precio", con una acción "estratégicamente coordinada", según defiende la asociación en su petición.