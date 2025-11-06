Piden a la comisión de competencia suiza que investigue la "guerra de precios" por el pan

Las bajadas de precios se iniciaron cuando la rama suiza de la cadena de supermercados Aldi lanzó un pan de 500 gramos a 99 céntimos de franco (1,06 euros), un precio dos o tres veces inferior al habitual en el país, lo que ha desatado similares bajadas en otros grandes distribuidores helvéticos.

Ante esta situación, la asociación ha solicitado a Comco que investigue las prácticas de las distribuidoras "teniendo en cuenta los nuevos indicios de acuerdos contrarios a la competencia y de comportamientos abusivos en el mercado del pan"

Las cadenas minoristas "controlan amplias partes de la cadena de valor y limitan así la competencia tanto en cantidad como en precio", con una acción "estratégicamente coordinada", según defiende la asociación en su petición.