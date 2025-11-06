Reloj del Legislativo de Bolivia deja de marcar al revés y vuelve al sentido convencional

El cambio se hizo durante la tarde, en medio de los trabajos de refacción del edificio, situado en la plaza Murillo de La Paz, con miras a la investidura del presidente electo, el centrista Rodrigo Paz, prevista para este sábado.

Hace dos días, el diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Paz, anunció a los medios que se cambiaría el sentido del citado reloj y expresó que "ese símbolo de que íbamos para atrás se acabó".

"Desde el 8 de noviembre e inclusive antes vamos a dar señales claras de que nosotros vamos a avanzar y no retroceder", sostuvo Rojas.

En 2014, por iniciativa del entonces canciller de Bolivia y actual vicepresidente saliente, David Choquehuanca, el reloj del Legislativo cambió su configuración, con las 12 situadas en el norte, las 6 en el sur, pero el conteo y el giro de las manecillas de izquierda a derecha.

En su momento, Choquehuanca explicó que con esta iniciativa, bautizada como "relojes del Sur", se buscó concienciar a los ciudadanos de que Bolivia es una nación del sur y no del norte, por lo que la forma de registrar el tiempo en los relojes debe ser diferente, como ocurre con el solsticio y el equinoccio en ambos hemisferios.

También en 2014, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) regaló a casi todas las delegaciones que participaron en una Cumbre de los países del G77 y China realizada en Bolivia un reloj de mesa con estas características, en forma de mapa boliviano y que incluía el territorio costero que el país perdió en una guerra contra Chile en 1879.

La plaza Murillo es uno de los principales espacios turísticos de La Paz y el centro del poder político, pues acoge las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

La investidura de Paz marcará la finalización del gobierno del izquierdista MAS después de casi 20 años, con las Administraciones de Morales y Luis Arce (2020-2025).

El martes, en la primera sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, los nuevos parlamentarios decidieron restituir el crucifijo y la Biblia, símbolos retirados del Legislativo desde la promulgación de la nueva Constitución en 2009, con miras a la apertura de "un nuevo tiempo".