"En la localidad de Krasnoarmeisk (nombre ruso de Pokrovsk), de la república popular de Donetsk, las unidades de asalto del 2.º Ejército continuaron destruyendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania cercadas en la parte oriental del distrito central y en la zona industrial occidental, además de expulsar a los combatientes ucranianos de las aldeas de Hnativka y Rog", señala el parte castrense en Telegram.

Según la nota, las fuerzas rusas tomaron 64 edificios en la mencionada zona durante la jornada pasada.

Defensa también informó de que fueron repelidos 13 ataques ucranianos para desbloquear las posiciones de las unidades cercadas en Pokrovsk.

El mando militar ruso indicó que sus tropas continúan aniquilando a las fuerzas ucranianas que se encuentran cercadas en la parte oriental del distrito central y en la zona industrial de Pokrovsk, en la región de Donetsk.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 26 de octubre que su ejército había rodeado a medio centenar de batallones enemigos (unos 10.500 hombres), tanto en Pokrovsk como en la estratégica localidad de Kúpiansk, en la región de Járkov.

Aunque Moscú mantiene que avanza desde todos los flancos, la realidad es que Pokrovsk aún no está rodeada y el cuello de botella por el que pueden replegarse las tropas ucranianas tiene aproximadamente unos 5 kilómetros de ancho.