Sabrina Carpenter y The Killers actuarán en el festival Asunciónico de Paraguay

El festival, organizado por G5Pro y DF Entertainment, vuelve en 2026, luego de un año de pausa, con espectáculos del DJ y productor estadounidense Skrillex, la cantautora neozelandesa Lorde y la banda uruguaya No Te Va Gustar.

Carpenter, quien ganó en septiembre pasado dos estatuillas en los premios VMAs de MTV, se subirá al escenario del complejo Jockey Club, ubicado en Asunción, el 18 de marzo del próximo año, según el cartel publicado por los organizadores en redes sociales.

En tanto que The Killers y Deftones se presentarán el 17 y 19 de marzo, respectivamente.

También actuará la rapera estadounidense Doechi, la banda de hardcore punk Turnstile, la DJ surcoreana Peggy Gou, el rapero argentino Ysy A, los grupos de indie rock Interpol y Él Mató a un Policía Motorizado, entre otros artistas internacionales.

La edición 2024 de Asunciónico trajo a las bandas estadounidenses Blink-182 y Limp Bizkit, el mexicano Grupo Frontera y al cantante colombiano Feid.

Asunciónico es considerado uno de los festivales de música más grandes de Paraguay.