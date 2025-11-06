Sánchez pretende evidenciar un rol protagonista de España en la COP30 y la cumbre UE-CELAC

Las medidas adoptadas por el Ejecutivo ante el cambio climático y la apuesta continua por aumentar las relaciones de la Unión Europea con la CELAC, que agrupa a los países de América Latina y del Caribe, consideran fuentes del Gobierno que son elementos que dejan patente ese papel protagónico de España.

Son dos citas que el Ejecutivo reconoce que pueden estar algo condicionadas por la actual situación geopolítica mundial, pero recalcan que en foros multilaterales de este tipo es donde se pueden adoptar o impulsar iniciativas que den respuesta a los asuntos que van a ser objeto de debate en ambas.

La primera de ellas es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que alberga la localidad brasileña de Belém pocos días antes de que dé comienzo en ella la cumbre del clima COP30.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, es el anfitrión de un evento que comienza este jueves y que reúne a más de medio centenar de líderes para analizar los retos climáticos.

Sánchez intervendrá el viernes ante el plenario y en una sesión paralela que versará sobre transición energética.

El Gobierno afirma que el modelo de transición que está llevando a cabo España está siendo muy exitoso y hay interés internacional en conocer detalles del mismo, ya que está logrando objetivos climáticos a la vez que el país tiene crecimiento económico y crea empleo.

Destaca asimismo el trabajo realizado por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en las negociaciones del acuerdo cerrado esta semana en Bruselas para que la UE reduzca sus emisiones de CO2 un 90 % para 2040 respecto a 1990, aunque con ciertas flexibilidades para los socios comunitarios.

Aunque el Gobierno deseaba un acuerdo más ambicioso, se muestra satisfecho por lo logrado y asegura que la Unión Europea llega a Belém con los deberes hechos y mantiene su liderazgo en el escenario internacional de lucha contra el cambio climático.

De la misma forma, las fuentes citadas subrayan que ante un objetivo de la cumbre como es el de avanzar en la financiación climática, España asiste a la COP30 habiendo cumplido y superado el compromiso contraído en la que hubo en Glasgow en 2021.

Así, recuerdan que el compromiso era alcanzar 1.350 millones de euros anuales en financiación climática y ha sobrepasado esa cifra y ha llegado a los 1.700.

En la COP30, el Ejecutivo aspira igualmente a lograr avances en la agenda de adaptación climática, un aspecto que considera esencial para España al ser uno de los países más vulnerables, con efectos como los incendios del pasado verano o la dana que afectó principalmente hace ahora un año a la Comunidad Valenciana.

Desde Belém, Sánchez se trasladará a Santa Marta para participar en la IV cumbre UE-CELAC, que dos años después de su último encuentro en Bruselas reunirá a los líderes europeos, latinoamericanos y caribeños.

Sin embargo, esta reunión va a estar marcada por las ausencias, ya que según informaron las autoridades colombianas este miércoles, sólo doce jefes de Estado o de Gobierno de los 33 países de la UE y los 27 de la CELAC han confirmado su presencia.

Por parte europea no estarán, entre otros, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen; ni el presidente francés, Emmanuel Macron; ni el canciller alemán, Friedrihc Merz.

A finales de octubre, el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció que Estados Unidos estaba ejerciendo presión para que algunos países no acudieran a la cumbre, unas palabras en medio de la tensión existente entre Bogotá y Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado al Gobierno colombiano, al igual que al de Venezuela, de promover el narcotráfico y ha ordenado atacar lanchas que supuestamente transportaban droga.

Los problemas entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos asume el Gobierno español que se abordarán en los márgenes de la reunión, pero espera que este asunto no la desdibuje.

Ante las ausencias, el Ejecutivo subraya que lo relevante es que la cumbre vaya a celebrarse y mantener así la cadencia bienal del encuentro, al tiempo que recalcan que va a haber delegaciones de todos los países aunque no estén encabezadas por sus máximas autoridades.

La presencia de Sánchez explican las fuentes que demuestra la prioridad que España da a las relaciones con Latinoamérica y el Caribe y su apuesta por reforzar la alianza estratégica entre la dos regiones.