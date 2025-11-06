Solo dos de los cuatro vestidos de Teresa Berganza se han vendido en subasta en París

El lote más destacado, vendido por 1.625 euros, fue un vestido de Christian Lacroix Haute Couture y una capa de seda roja y verde con detalles en rosa en los hombros, hecha a medida para Teresa Berganza.

Esta pieza, que la cantante lució en la Ópera Bastille de París en 1989 incluía un top de encaje rojo con hilo de lurex, una falda de faille roja con varias capas de enagua rígida y un cinturón de terciopelo rojo, destacando por su elaboración artesanal y la elegancia característica de la alta costura de Lacroix.

El segundo vestido, vendido por 625 euros, fue un modelo de Loris Azzaro, un vestido de tafetán negro con escote en corazón fruncido y mangas abullonadas, hecho a medida para la cantante.

Teresa Berganza lo llevó en la 'Gala du Sida' en la Ópera Garnier de París en 1986, y también apareció en la portada de su álbum 'An Evening of Song' de 1985.

Los dos lotes restantes no alcanzaron el precio de reserva.

Uno de ellos era un conjunto de encaje y tafetán negro, rosa y multicolor de Loris Azzaro, creado en 1997 para Teresa Berganza, que la cantante lució en el Teatro Real de Madrid.

Incluía un top de encaje con hilo iridiscente, bordados, cintas de colores y una falda de tafetán negro con enagua de malla.

El otro lote no vendido era un conjunto de tafetán rojo y verde de Azzaro, también de 1997, que Berganza llevó en el Teatro Colón de Buenos Aires.

La pieza consistía en un vestido de tafetán rojo con corsé bordado con lentejuelas y cuentas, y una capa verde con mangas plisadas que se abrochaba al vestido, diseñada para combinar movimiento escénico y elegancia.

Estos vestidos forman parte de un conjunto de aproximadamente 100 trajes que Teresa Berganza utilizó a lo largo de su carrera en escenarios de todo el mundo, reflejando tanto la maestría de los diseñadores que trabajaron con ella como el estilo y la presencia escénica de la cantante.