Sting se une a Juan Luis Guerra para una nueva versión del éxito 'Estrellitas y duendes'

Lanzada originalmente en 1990 como parte del álbum Bachata Rosa, 'Estrellitas y duendes' se convirtió rápidamente en uno de los clásicos más queridos y perdurables de la música latina, aseguró la oficina de Guerra en un comunicado.

"Ahora, 35 años después, la canción regresa en una versión única que fusiona el celebrado sonido de Guerra con la inconfundible sensibilidad artística de Sting", agregó la nota.

En esta nueva colaboración, Sting sorprende a todos al entonar la canción completamente en español, ofreciendo una interpretación "profundamente emotiva" que honra la esencia del tema mientras aporta su estilo característico y su profunda carga emocional.

"Trabajar con Sting ha sido un honor inmenso", expresó Juan Luis Guerra. "Su arte y sensibilidad le dieron una nueva luz a 'Estrellitas y Duendes'. Escucharlo cantar en español una de mis canciones es un gran regalo y privilegio".

Mientra que Sting aseguró que "siempre" ha admirado el trabajo del dominicano.

"Su composición tiene extraordinaria elegancia y profundidad, y fue un honor ser parte de esta nueva interpretación", dijo el cantante de 'Shape of my heart' y 'Fields of gold'.

El video, filmado en el Power Station Studios de Nueva York y dirigido por Guerra Films, captura la "conexión genuina" entre ambos artistas durante una "íntima sesión en el estudio, llena de mutuo respeto y energía creativa".

Juan Luis Guerra, uno de los artistas latinos más premiados de la historia, ha recibido tres premios Grammy y 31 Latin Grammy, mientras que Sting, tanto como solista como líder de la agrupación The Police, ha obtenido 17 premios Grammy, además de un Golden Globe, un Emmy y múltiples nominaciones al Óscar.

Juntos representan más de cinco décadas de excelencia e innovación musical, de acuerdo a la promoción del tema.

"La nueva versión de 'Estrellitas y duendes' invita al público a redescubrir un clásico renacido, una canción de amor que conquistó millones de corazones, reforzando el estatus de Guerra como una de las figuras más influyentes de la música latina", destacó la oficina del cantautor dominicano.