Trump acuerda con farmacéuticas rebajar el precio del Ozempic y otros medicamentos

El pacto, alcanzado con las compañías farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk, busca hacer más accesibles estos medicamentos que se han popularizado en los últimos años entre personas que buscan bajar de peso, pero que, en el caso del Ozempic, también se utiliza para tratar la dibetes tipo 2, entre otras enfermedades.

"Esto es muy emocionante porque, una vez más, estamos reduciendo los precios de los medicamentos a niveles que nadie creía posibles", celebró Trump en el Despacho Oval acompañado del secretario de Salud, Robert Kennedy Jr, y ejecutivos farmacéuticos.

Según explicó, las dos farmacéuticas se comprometieron a ofrecer Wegovy y Zepbound, también para el control del peso, a "tarifas de Nación Más Favorecida", en alusión a las normas de la OMC.

Los precios de Ozempic y Wegovy bajarán de 1.000 y 1.350 dólares por mes, respectivamente, a los 350 dólares si se compran a través de TrumpRx, la nueva iniciativa del actual Gobierno estadounidense para vender medicamentos de algunas farmacéuticas a un precio reducido empleando el mecanismo de nación más favorecida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, se acordó un precio de 150 dólares para la dosis inicial de la versión oral de los medicamentos GLP-1, denominados así por una hormona intestinal clave en la regulación del azúcar y el apetito, que aún se encuentran en fase de prueba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta reducción, según el explicativo del acuerdo compartido por la Casa Blanca, permitirá a "Medicare y Medicaid cubrir los medicamentos contra la obesidad para adultos a un coste para los contribuyentes drásticamente inferior".

Los beneficiarios del Medicare, el programa federal de salud para mayores de 65 años, podrán conseguir estos medicamentos con un copago de 50 dólares al mes.

"Es un triunfo para los pacientes estadounidenses que salvará vidas y mejorará la salud de millones de estadounidenses", dijo Trump en el Despacho Oval al anunciar el pacto.