Ucrania dice haber expulsado a los rusos del norte de Kúpiansk, donde siguen los combates

“A día de hoy, ha habido una serie de contraataques en la parte norte de la ciudad, los rusos han sido expulsados, pero la situación sigue siendo precaria”, dijo el portavoz militar, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

Tregúbov explicó que la táctica rusa en Kúpiansk es, como en otros lugares del frente como Pokrovsk, infiltrar en las ciudades a grupos pequeños que posteriormente se esconden en edificios hasta agruparse con otros destacamentos y presentar batalla cuando cuentan con suficientes efectivos.

Tregúbov también hizo referencia a la situación en la ciudad de Vovchansk, situada, igual que Kúpiansk, en la región nororiental de Járkov, fronteriza con Rusia. Vovchansk, explicó, está completamente destruida y los rusos tratan de expulsar a los ucranianos del sur del municipio.

También este jueves, el Ministerio de Defensa ruso había pronosticado que Kúpiansk -un nudo ferroviario con una población de preguerra de 26.000 personas- sería tomada por las fuerzas rusas en una semana.

Según el Ministerio de Defensa ruso, a su Ejército le quedan por tomar 130 edificios en la ciudad.

Ucrania había guardado silencio en los últimos días sobre la situación en Kúpiansk.

Los portavoces de Kiev han ofrecido hasta ahora más información sobre lo que acontece en otra de sus ciudades asediadas, la localidad de Pokrvosk de la región oriental de Donetsk.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el pasado 26 octubre el cerco a las tropas ucranianas en Kúpiansk y en algunos barrios de Pokrovsk, importante nudo de comunicaciones y centro industrial de Donetsk.

Días después, se dirigió a Kiev para que ordene la rendición de esas tropas, como ocurriera en el puerto de Mariúpol (Donetsk) en mayo de 2022, donde se entregaron miles de soldados refugiados durante semanas en túneles y minas.

De momento no se ha consumado ninguna rendición ni liquidación masiva de tropas.