Ucrania neutraliza 108 drones rusos y anuncia nuevos golpes al sector energético de Rusia

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, 27 de los drones de larga distancia lanzados por Rusia no fueron interceptados y cayeron en trece localizaciones distintas no especificadas por ese componente del Ejército ucraniano.

Al mismo tiempo, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, dio a entender con el estilo críptico y sarcástico con el que anuncia los ataques del Ejército ucraniano a infraestructuras en Rusia que dos importantes instalaciones del sistema energético del enemigo fueron alcanzadas durante la noche.

“Región de Kostromá de la Federación Rusa, la central eléctrica ha tenido una mala noche. También se ha incendiado algo en la refinería de Lukoil en Volgogrado”, escribió Kovalenko en su canal de Telegram.

Ucrania ataca regularmente desde hace meses refinerías rusas para minar la economía del enemigo y los suministros de combustible al Ejército. Ahora ataca también centrales y subestaciones situadas en territorio enemigo en respuesta a los repetidos bombardeos rusos a las instalaciones eléctricas y gasísticas ucranianas.

