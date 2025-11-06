UNCTAD pide alinear el comercio global con el Acuerdo de París en vísperas de la COP30

Ginebra, 6 nov (EFE).- Los dirigentes mundiales deben alinear los mercados y el comercio con el Acuerdo de París para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono y financiar la acción climática, destacó ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en un llamamiento a la acción antes del inicio de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30) en la ciudad brasileña de Belém.