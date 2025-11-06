Wall Street cierra en rojo lastrado por la caída de las tecnológicas

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,84 %, hasta 46.912 puntos; el S&P 500 retrocedió un 1,12 %, hasta 6.720 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,9 %, hasta 23.053 enteros.

Entre las tecnológicas más perjudicadas de la jornada se encuentra Qualcomm, que bajó un 3,6 % después de indicar en sus resultados trimestrales que podría perder colaboraciones con Apple en el futuro.

Por su parte, AMD y Palantir retrocedieron cada una un 7 %, mientras que Oracle cayó un 2,6 %.

Por otro lado, los anuncios de despidos en Estados Unidos se dispararon a más de 150.000 en el mes de octubre, la cifra mensual más alta desde 2003 y un aumento casi del triple respecto a septiembre, según un informe publicado hoy por la consultora Challenger, Gray & Christmas a falta de datos oficiales.

Mientras, los inversores prevén que el Tribunal Supremo de EE.UU. falle en contra de la política arancelaria del Gobierno de Trump, pues ayer sus magistrados plantearon dudas sobre su legalidad.

En el índice Dow 30, encabezaron las ganancias International Business Machines (1,8 %) y Merck & Co (1,65 %), mientras que las mayores pérdidas fueron para Salesforce (-5,3 %) y Nvidia (-3,65 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas (WT) bajó un 0,29 % hasta 59,43 dólares el barril, presionado por la decisión de la alianza OPEP+ de aumentar su oferta petrolera a partir de diciembre.