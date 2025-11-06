Zelenski visitará España en los próximos días

La visita, de la que no se ha revelado la fecha exacta por razones de seguridad, retoma una anterior que tuvo que ser cancelada en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

Aunque no se ha dado a conocer el programa del viaje, en el que aún se está trabajando, se baraja una visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para ver el 'Gernika' de Picasso, una obra de arte convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra.

Durante una visita anterior a España, en 2022, Zelenski pronunció un discurso ante las Cortes en el que se refirió precisamente al bombardeo a la ciudad vasca por tropas alemanas durante la Guerra Civil para compararlo con la situación de su país, atacado por Rusia: "Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937".

El Gobierno español aprovechará la visita del gobernante ucraniano para trasladarle su pleno apoyo y la necesidad de continuar presionando a Rusia, según las mismas fuentes.

El pasado 21 de octubre Zelenski, acordó, en una conversación telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, una nueva reunión entre ambos, aunque entonces no se reveló el lugar ni la fecha.

En aquella conversación el presidente ucraniano agradeció el envío anunciado por España de 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.

“Hemos acordado una nueva reunión y nuevas medidas de apoyo a nuestro país, a los ucranianos, y de nuestra seguridad común europea”, dijo Zelenski.

En aquella ocasión Sánchez explicó en un mensaje en X que en su conversación telefónica con Zelenski le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz "justa y duradera".

La charla entre los dos líderes se produjo poco después de que ambos firmaran, junto a otros líderes europeos, una declaración para apoyar la posición de EE.UU. en favor de un alto el fuego inmediato en Ucrania y de entablar negociaciones con la línea de contacto como punto de partida y la inviolabilidad de las fronteras internacionales.