AC/DC agota en tiempo récord entradas para shows en Argentina, a 17 años de última visita

El primer show estaba previsto para el 23 de marzo de 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires, pero ante la enorme demanda del público argentino -con 197.000 personas en la fila virtual apenas una hora después de iniciada la venta-, la banda anunció dos nuevas fechas, el 27 y el 31 de marzo, que también se agotaron de inmediato.
La última visita del grupo liderado por Angus Young y Brian Johnson fue en diciembre de 2009, cuando ofrecieron tres conciertos en el mismo estadio que quedaron inmortalizados en el álbum y documental 'Live at River Plate', en 2012.
Con más de 200 millones de discos vendidos y una influencia que atraviesa generaciones, AC/DC regresa con su 'Power Up Tour', con la formación actual integrada por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).
Esta gira marca también el regreso de Brian Johnson a los escenarios, tras haberse retirado en 2016 por problemas de audición, que obligaron a reemplazarlo temporalmente con Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses.
El cantante pudo volver gracias a un sistema de auriculares especiales desarrollado por el ingeniero Stephen Ambrose.
La banda no llegará sola: abrirá los shows 'Pretty Reckless', un grupo de hard rock estadounidense liderado por Taylor Momsen, actriz conocida por su participación en la serie 'Gossip Girl' y en la película 'El Grinch'.
Formados en Australia en 1973, AC/DC ha atravesado cinco décadas de actividad, con cambios en su formación y un legado que incluye himnos del rock como 'Highway to Hell', 'Back in Black' y 'Thunderstruck'.
Su más reciente álbum, 'Power Up' (2020), marcó el reencuentro del grupo tras varios años de pausa y la pandemia de Coronavirus.