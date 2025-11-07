Bolsa española cae 1,34 % y acaba en 15.900 puntos por bajada de bancos y plazas mundiales

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, cedió 216,6 puntos, ese 1,34 % (la mayor caída desde mediados de septiembre), hasta 15.901,4 puntos. En la semana pierde el 0,82 % y en el año acumula todavía una subida del 39,01 %.

La bolsa española pasó de rozar máximos históricos (16.150 puntos) a acabar en 15.900 puntos por la caída de los bancos y de algunas empresas que han presentado resultados, como IAG o Cellnex, así como por la bajada del 0,7 % de Wall Street al cierre nacional. El barril de petróleo Brent subía el 0,39 %, hasta 63,63 dólares.

De los grandes valores destacó la caída del 2,59 % del BBVA, mientras que Banco Santander cedió el 1,05 %, Iberdrola el 0,73 % e Inditex el 0,34 %. Subieron Repsol, el 1,19 % (cuarta mayor alza del IBEX), y Telefónica el 0,36 %.