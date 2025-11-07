Bruselas asegura que Al Fasher se ha convertido en "un cementerio de la humanidad"

"Sudán atraviesa una de las peores crisis humanitarias en el mundo. Los hospitales son bombardeados, los civiles se encuentran bajo asedio, perseguidos, y la ayuda es bloqueada", declaró la portavoz de la CE Eva Hrnčířová durante la rueda de prensa diaria de la institución.

"Al Fasher no es accesible para los trabajadores humanitarios y puedo incluso decir que Al Fasher se ha convertido en un cementerio de la humanidad", aseveró.

La portavoz también dijo que Bruselas "condena las atrocidades en Sudán en los términos más claros posibles".

"La hambruna y las matanzas masivas no pueden ser usadas como armas de guerra porque van en contra del Derecho Internacional humanitario", declaró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También instó a las partes enfrentadas a "reanudar las negociaciones para lograr urgentemente un alto el fuego permanente", y añadió que la UE está preparada para apoyar esas negociaciones, así como el propio alto el fuego y su implementación. Además, pidió un acceso humanitario "inmediato, seguro y sin obstáculos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023 después de que el grupo paramilitar FAR se rebeló contra el Ejército, ha causado decenas de miles de muertos, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y convertido el país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.