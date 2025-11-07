Capturan en Colombia a un hombre pedido en extradición por EE.UU. por lavar dinero

El colombiano Luis Felipe Agudelo Maya fue detenido por supuestamente integrar una red "señalada de legalizar dineros del narcotráfico mediante la compra y venta de monedas virtuales", explicó la entidad acusadora en un comunicado.

Otras 19 personas que harían parte de la organización transnacional fueron arrestadas en Estados Unidos, México y España, añadió la información.

Agudelo, detalló la Fiscalía, fue arrestado "en atención a una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con concierto para delinquir y lavado de activos".

El requerimiento internacional precisó que Agudelo supuestamente está involucrado en la implementación de un esquema de blanqueo de capitales, a través del intercambio de criptoactivos y la técnica de pagos espejo.

Estas operaciones permitían simular transferencias internacionales sin mover físicamente el dinero, facilitaban el ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero colombiano y mexicano, y permitían ocultar su origen vinculado al tráfico transnacional de estupefacientes, aclaró la Fiscalía.

De esta manera, se dio apariencia de legalidad a algo más de dos millones de dólares.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la captura de Agudelo y expresó en X que "en Medellín no hay espacio para el crimen ni para quienes intentan usar nuestra ciudad como refugio de redes internacionales del delito".

"Aquí se respeta la ley. Aquí se enfrentan los delitos con decisión. Aquí defendemos la vida, la justicia y la seguridad de la gente", agregó el mandatario local.

En los procedimientos realizados en Miami, Ciudad de México y Madrid, fueron incautados dólares en efectivo y elementos que serán de relevancia para el avance de las investigaciones.