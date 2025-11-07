Colocan el elemento central de la cruz que corona la Sagrada Familia de Barcelona

El nuevo elemento es una pieza de 4,70 metros por cada lado y 16,50 toneladas que corresponde a la parte central de la cruz, ha informado la Sagrada Familia.

Mediante grúas, la pieza se colocó encima del brazo inferior de la cruz, que fue instalado el pasado 30 de octubre.

Desde entonces, la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo, con más de 163 metros, por encima de la que tenía el récord hasta entonces, la Ulmer Münster en Alemania (161 metros).

Cuando esté terminada, la torre de Jesús, la más majestuosa de la Sagrada Familia, alcanzará en total los 172,5 metros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La nueva pieza instalada este viernes tiene seis caras octogonales en las que se conectarán los brazos de la cruz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Presenta superficies curvas con triángulos cerámicos para conseguir transiciones suaves con los brazos.

La instalación del núcleo de la cruz representa un nuevo paso en el proceso de culminación de la torre de Jesucristo, que se inaugurará oficialmente en junio de 2026 con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, su arquitecto original.

La basílica católica, el monumento más visitado de España, se comenzó a construir en 1882 y es la obra maestra de Gaudí, quien murió atropellado 44 años después de que se comenzara a construir. Desde entonces, su construcción ha dependido de varios arquitectos y se ha ido desarrollando gracias a donativos.