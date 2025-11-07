Critican indiferencia de Ortega frente a posible suspensión de Nicaragua del TLC con EEUU

"La dictadura está demostrando una vez más no solo su indiferencia a las necesidades de los nicaragüenses, sino que a la vez se ocupa de seguir entregándole el país a China y buscando sustituir el DR-Cafta por un tratado con China que solo ha generado competencia desleal a los comerciantes nicaragüenses y ningún incremento en las exportaciones", reprocharon las organizaciones desde el exilio, en una declaración conjunta.

El Gobierno de EE.UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del DR-Cafta tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas "irrazonables" de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) determinó que "las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los DD.HH. y las libertades fundamentales, así como el Estado de derecho, son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense".

En ese sentido, esas organizaciones, entre ellas la Concertación Democrática Nicaragüense, alertaron de los efectos que podría generar sobre Nicaragua un cambio en las relaciones comerciales con los Estados Unidos, que es el principal destino de las exportaciones nicaragüenses.

Señalaron, por ejemplo, que más de 120.000 nicaragüenses dependen directamente del DR-Cafta en el sector de zonas francas.

Esas organizaciones aseguraron que la rectificación de los distintos derechos violentados en materia laboral, de derechos humanos y sobre el Estado de derecho "solo la puede hacer el propio violador de estos y es en sus manos que esta el evitar más dolor y sufrimiento a las familias nicaragüenses", en referencia a Ortega.

En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del DR-Cafta, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EEUU.