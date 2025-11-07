Cuba envía al vicepresidente y al canciller a la cumbre CELAC-UE en Colombia

Así se lo comunicó este viernes por teléfono el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que será el anfitrión de la cita, prevista en Santa Marta (Colombia) para este domingo y el lunes.

"Le deseé éxitos en la cercana Cumbre CELAC-UE, donde Cuba estará representada por el vicepresidente, Salvador Valdés, y el canciller, Bruno Rodríguez", escribió posteriormente en redes sociales Díaz-Canel.

El presidente cubano aprovechó para agradecer a Petro las 240 toneladas de ayuda humanitaria que Bogotá ha enviado recientemente a la isla para los damnificados por el huracán Melissa, que azotó el oriente de Cuba la semana pasada.

La cuarta cumbre entre los dos bloques se está viendo afectada por las tensiones regionales, la falta de una agenda atractiva, las ausencias de líderes y la política exterior de Estados Unidos hacia América latina.

Está previsto que a Petro se sumen los presidentes de Brasil y España, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez, pero que no acudan el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Además de fomentar la inversión europea en América latina, la cita pretende impulsar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.