Detenida una banda que introducía cocaína por el aeropuerto de Madrid desde Sudamérica

La banda estaba encabezada por un ciudadano albanés perseguido en su país por trata de seres humanos y contaba con empleados de empresas del recinto aeroportuario con acceso a zonas restringidas que sacaban los equipajes con cocaína simulando ser viajeros, pero de vuelos nacionales españoles, no internacionales, informaron los cuerpos policiales este viernes.

El minucioso estudio de la documentación intervenida ha permitido descubrir que los sospechosos llevaban el dinero procedente de la venta de la droga a Emiratos Árabes, donde intentaban constituir un conglomerado empresarial para el lavado del dinero.

La investigación, que comenzó en octubre de 2022, confirmó que la organización internacional disponía de 'rescatadores' que se comportaban como supuestos pasajeros que accedían a la terminal aérea con tarjetas de embarque de vuelos nacionales de bajo coste para lugo llegar a la sala de llegadas internacionales.

En la zona de recogida de equipajes, se encontraban las maletas que ocultaban grandes cantidades de cocaína, a las que quitaban la etiqueta de identificación aérea y salían del recinto haciéndose pasar por pasajeros de vuelos interiores españoles.

Participaban también los 'maleteros', trabajadores de diferentes empresas que se encuentran en la zona aeroportuaria que facilitaban la entrada de la droga y que tenían un papel crucial en la salida de la mercancía.