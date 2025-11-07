Detenidos miembros de estructura dedicada a narcotráfico y lavado de dinero en El Salvador

La fuente indicó en X que "ordenó la captura de 17 sujetos que integran una estructura dedicada al narcotráfico, con operaciones de Guatemala hasta El Salvador".

"Esta estructura operaba de manera coordinada arrendando locales y viviendas, a través de testaferros, lo que les permitía almacenar droga para luego trasladarla por vía marítima. Además, contaban con varios vehículos para transportar el dinero que recibían", sostuvo.

Indicó que han dado seguimiento a este caso desde el año 2021, por lo que "se ejecutaron tres incautaciones que dieron como resultado del decomiso de más de 27 kilos de cocaína" y de más de 58.000 dólares.

La Fiscalía únicamente informó la detención de cinco personas.

"Todos ellos serán procesados por los delitos de lavado de dinero y activos, agrupaciones ilícitas, facilitación de locales y facilitación de medios y por casos especiales de lavado de dinero", señaló.

Además, detalló que algunos miembros de esta estructura ya se encontraban detenidos, por lo que "serán notificados de los nuevos delitos que se les atribuyen".

El jueves, las autoridades también realizaron dos operativos para detener a los supuestos miembros de una red de narcotráfico que operaba entre El Salvador y Guatemala, además de otra estructura de tráfico y trata de personas.