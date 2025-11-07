Ecuador participa en la III Noche Iberoamericana de Museos

Quito, 7 nov (EFE).- Ecuador se suma este viernes a la III Noche Iberoamericana de Museos, una iniciativa impulsada por la Mesa Temática de Museos de Bogotá para dinamizar la oferta cultural y promover la reapropiación de la noche y del espacio público, informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.