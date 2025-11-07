El aeropuerto de Lieja interrumpe el tráfico durante una hora por la presencia de un dron

La interrupción se produjo esta mañana poco después de las 7.00 hora local (8.00 GMT) y se reanudó el tráfico aéreo a las 8.00 horas (9.00 GMT), según informaron medios locales.

El incidente solo afectó a un vuelo, que fue retrasado, informó el aeropuerto de Lieja.

Los aeropuertos belgas de Bruselas-Zaventem y de Lieja, al este de la capital, ya cerraron sus espacios aéreos el pasado martes debido a la presencia de tres drones en las proximidades.

También se reportaron avistamientos de drones cerca de las bases militares de Kleine-Brogel, cercana a la frontera con Países Bajos, y de Florennes, al sur del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En las últimas semanas se han avistado varios drones en cercanías de infraestructuras sensibles, los últimos el pasado fin de semana, de nuevo, cerca de la base aérea de Kleine-Brogel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la noche del miércoles, la policía belga recibió varios avisos sobre el avistamiento de un nuevo dron en la ciudad costera de Ostende, en vísperas de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocada para el pasado jueves con el fin de abordar el creciente número de incidentes de este tipo registrados en los últimos días.

El ministro de Defensa, Theo Francken, informó a la prensa tras el encuentro que se decidió que el Centro Nacional de Seguridad del Espacio Aéreo (NASC), un proyecto que ya había sido iniciado en la base aérea militar de Beauvechain -dedicada al control del espacio aéreo-, esté plenamente operativo el próximo 1 de enero.

Asimismo, el Gobierno belga acordó mejorar la vigilancia e identificación de drones, e incluso la intervención de los aparatos en caso de intrusiones.