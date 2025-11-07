El Ejército sirio comienza a integrar en sus filas a desertores de las fuerzas de Al Asad

"Al creer en el estatus de los reclutas que desertaron durante los años de la revolución y en su papel real dentro de la institución militar, y al estar interesados en devolverlos a su lugar normal, en el Ministerio de Defensa hemos comenzado a traer de vuelta a reclutas desertores e integrarlos en las formaciones del Ejército Árabe Sirio", anunció Abu Qasra en su cuenta de X.

El ministro explicó que con la medida buscan que estos antiguos militares se conviertan en un "pilar fundamental" del nuevo Ejército formado en el país tras la caída de Al Asad en diciembre de 2024, además de en contribuyentes "activos" en el proceso de restauración de Siria.

Aunque no existen datos oficiales, se calcula que varias decenas de miles de soldados abandonaron el Ejército de Al Asad tras las revueltas populares iniciadas en su contra en 2011 al calor de la Primera Árabe y al comienzo de la guerra civil en la que derivaron meses más tarde.

Parte de ellos se unieron entonces a las filas de los grupos opositores surgidos en ese contexto.

Siria se encuentra inmersa en plena transición tras más de medio siglo de mandatos de la familia Al Asad, periodo en el que ya optó por integrar en sus fuerzas de seguridad oficiales a facciones previamente enfrentadas al antiguo régimen.