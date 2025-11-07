El escritor argentino Fernando Garriga y la cubana Grethel Delgado, premiados en España

El cuento de Garriga "presenta una extraordinaria fuerza imaginativa -valoró el jurado-, haciendo uso de una capacidad formal poco común con un control absoluto del ritmo, y el despliegue de un imaginario rico y complejo", informó la Diputación Foral de Álava.

El autor es también músico, paisajista y dirige talleres de escritura. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras: 'Escuela para ciegos' (2013), 'Cumpleaños en la isla' (2016), 'Continuidad de la obra' (2016), 'Las invasiones ranqueles según mamá' (2019), 'Casi una novela japonesa' (2023).

Además, ha obtenido otros galardones, como el primer puesto en el Premio de la Ciudad de Buenos Aires por 'Continuidad de la obra'.

El poemario premiado de la periodista, escritora y actriz Grethel Delgado refleja la dureza de la emigración y el desarraigo y la nostalgia que acumula cualquiera que debe huir de su tierra natal para buscar un mejor futuro.

Delgado, premiada en varios certámenes, tiene publicados varios libros, entre ellos, 'Melancolía South Beach' (2025) o 'No me hablen de Cuba' (2022).